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Bursa'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, ve Ali Y. ile Ali B. hazır bulundu.

Eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmaya katılmadı.

Talep ve beyanları dinlenen sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, tahliye ve beraatlerini istedi.

Sanıkların iki yüzlü davrandıklarını öne süren Ali B, "Bu duruşmada yargılanan sanıkların hepsi hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi davranıyor. Halbuki Yurdakul Akkuş darbe girişiminden önce bu duruşmada yargılanan sanıkların hepsiyle saatlerce toplantılar yapar ve özel olarak görüşürdü." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Ali B, olayın aslını ise Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına doğru giderken öğrendiklerini savundu.

- "Herkesin her şeyden haberi vardı"

Ali B, savunmasına şöyle devam etti:

"Kemal paşa bize, 'Osmangazi'de polislere elinizden geldiği kadar yardımcı olun, bu darbeyi kimler destekliyor bir gözetleyin' diye emir verdi. Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına vardığımızda polisler henüz gelmemişti. Komutanlığın etrafında olması gerektiğinden çok daha fazla silahlı ve teçhizatlı uzman erbaşın mevzilendiğini gördük. Şu an burada yargılanan sanıklar 'Ali yüzbaşı ve Şevket yüzbaşı bize neden bilgi vermedi' diye soruyorlar. Hiçbirinin burada olması tesadüf değil çünkü bu adamlar normal zamanlarda da Yurdakul Akkuş ile sık sık görüşen ve toplantılar yapan adamlardı. 'Bizi oraya Ali yüzbaşı gönderdi' diyorlar, madem ben gönderdim neden geldiğiniz zaman benim yanıma değil de Yurdakul Akkuş'un yanına gittiniz. Onlara emri ben vermedim herkesin her şeyden haberi vardı ve ona göre davrandılar."

Geçen duruşmadaki mütalaasını yineleyen iddia makamı, tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici ve İbrahim Çetin ile Duran Demir'in "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, sanıklara isnat edilen diğer suçların ise talep olunan cezanın maiyeti dolayısıyla hükme bağlanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıklardan Erkan Demirtemel'in mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa darbe girişimi davası

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