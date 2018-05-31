Bursa'daki darbe girişimi davası

Sanıkların iki yüzlü davrandıklarını öne süren Ali B, "Bu duruşmada yargılanan sanıkların hepsi hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi davranıyor. Halbuki Yurdakul Akkuş darbe girişiminden önce bu duruşmada yargılanan sanıkların hepsiyle saatlerce toplantılar yapar ve özel olarak görüşürdü." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Ali B, olayın aslını ise Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına doğru giderken öğrendiklerini savundu.

- "Herkesin her şeyden haberi vardı"

Ali B, savunmasına şöyle devam etti:

"Kemal paşa bize, 'Osmangazi'de polislere elinizden geldiği kadar yardımcı olun, bu darbeyi kimler destekliyor bir gözetleyin' diye emir verdi. Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına vardığımızda polisler henüz gelmemişti. Komutanlığın etrafında olması gerektiğinden çok daha fazla silahlı ve teçhizatlı uzman erbaşın mevzilendiğini gördük. Şu an burada yargılanan sanıklar 'Ali yüzbaşı ve Şevket yüzbaşı bize neden bilgi vermedi' diye soruyorlar. Hiçbirinin burada olması tesadüf değil çünkü bu adamlar normal zamanlarda da Yurdakul Akkuş ile sık sık görüşen ve toplantılar yapan adamlardı. 'Bizi oraya Ali yüzbaşı gönderdi' diyorlar, madem ben gönderdim neden geldiğiniz zaman benim yanıma değil de Yurdakul Akkuş'un yanına gittiniz. Onlara emri ben vermedim herkesin her şeyden haberi vardı ve ona göre davrandılar."