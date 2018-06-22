HABER

Bursa'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Ali Y. ve Ali B. hazır bulundu.

Eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmaya gelmedi.

Bazı sanıklar adına suç vasfının Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinde yer aldığı şekilde "suçun işlenmesine yardım etme" şeklinde değişme ihtimaline binaen sanıklardan ek savunmaları alındı.

Talep ve beyanları dinlenen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, tahliye ve beraatlerini istedi.

Geçen duruşmadaki mütalaasını yineleyen iddia makamı, tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir'in "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, sanıklara isnat edilen diğer suçların ise talep olunan cezanın maiyeti dolayısıyla hükme bağlanmamasını talep etti.

Mahkeme, kısa bir aranın ardından mahkeme başkanı Servet Korkmaz'ın izinli olması sebebiyle, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendiCübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi
Tuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna yaptıTuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albay Yurdakul Akkuş Bursa FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.