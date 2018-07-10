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Bursa'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa İl Jandarma Komutanı albay Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Ali Y. ve Ali B. hazır bulundu.

Eski Bursa İl Jandarma Komutanı albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, iddia makamından esas hakkındaki mütalaasını istedi.

Geçen duruşmadaki mütalaasını yineleyen iddia makamı, tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir'in "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, sanıklara isnat edilen diğer suçların ise talep olunan cezanın maiyeti dolayısıyla hükme bağlanmamasını talep etti.

İddia makamı ayrıca, tutuksuz sanıkların beraatlarına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini de istedi.

Son savunmasını yapan Yurdakul Akkuş, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dava FETÖ

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