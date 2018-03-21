Bursa'daki doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden genç kız, toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Elif Geldi (18) için ikindi namazına müteakip Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Genç kızın akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı namazda, baba İsa Geldi ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenaze, Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Sabah saatlerinde Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralanmıştı. Elif Geldi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.