Bursa'daki doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden genç kız, toprağa verildi.
Yaşamını yitiren Elif Geldi (18) için ikindi namazına müteakip Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Genç kızın akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı namazda, baba İsa Geldi ayakta durmakta güçlük çekti.
Cenaze, Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.
Sabah saatlerinde Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralanmıştı. Elif Geldi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum