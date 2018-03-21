Bursa'daki doğalgaz patlaması

Bursa'daki doğalgaz patlamasına ilişkin Bursagaz'dan yapılan açıklamada, patlamanın daire içindeki tesisat veya yakıcı cihaz kaynaklı yaşanmış olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Osmangazi ilçesindeki tek katlı evde yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yapılan açıklamada, yaşamını yitiren merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 2 kişiye de acil şifa dilekleri iletildi.
Bursagaz acil ekiplerinin yaptığı kontrollerde, patlamanın dağıtım şebekesinden kaynaklanmadığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlgili binaya gaz arzını sağlayan servis hattı ve kutusunda da herhangi bir kaçak veya arıza olmadığı belirlenmiştir.
Meydana gelen olayın, ilk izlenim olarak daire içi doğalgaz tesisatı veya yakıcı cihaz kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Olayla ilgili detaylı değerlendirmeler yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir."
- Olay
Sabah saatlerinde Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralanmıştı. Elif Geldi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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