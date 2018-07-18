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Bursa'daki engelli kadına cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 04:30 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 9 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler, İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan Uğur C, Emir K, Ali K. ve Ayhan Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.G, T.G, İ.A, S.B. ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki evinden 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra kaybolan G.U. (22), 14 Temmuz'da Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yolda bulunarak ailesine teslim edilmişti.

Zihinsel engelli kadın Çanakkale'deki evine döndüğünde annesine, evden ayrıldıktan sonra otostop çekerek İnegöl ilçesine geldiğini, burada rastladığı C.Y. tarafından götürüldüğü barakada, C.Y. ve arkadaşlarınca kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu anlamıştı. Daha sonra olayla ilgili 9 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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Engelli Kadına Cinsel İstismar İddiası

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