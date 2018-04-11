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Bursa'daki FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Gözaltındaki şüphelilerden 14'ü adliyeye sevk edildi

Bursa'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Mart'ta örgütün hücre evlerinde gözaltına alınan 19 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalanmıştı.

Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirilmişti.

Daha önce adliyeye sevk edilen Hikmet Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Adliyeye sevk Bursa gaybubet evleri

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