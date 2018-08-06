Bursa'daki FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, kent merkezinde örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin kendini banyoya kilitleyip, örgütün gizli haberleşmede kullandığı programı silmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında örgütün sözde "il imamı" ve "eğitim danışmanı"nın da yer aldığı 12 zanlı hücre evlerinde gözaltına alınmıştı. Böylece operasyonda yakalananların sayısı 15'e yükseldi.

