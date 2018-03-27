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Bursa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

Eski il emniyet müdürü Kahya ve eski vergi dairesi başkanı Saydam'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tanık İ.D: - "Bana vergi kaçakçılığı ve para aklamak suçlamasıyla 3,5 milyon lira ceza kestiler. Karşılığında cezayı silmek için 1,5 milyon lira istediler. İbrahim Saydam makamında benden cezanın kaldırılması için para istedi. Ben de vermedim"

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik açılan davada eski il emniyet müdürü Ali Osman Kahya ve eski vergi dairesi başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam ve eski il sağlık müdür yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar A.G, K.B, F.Ö, A.M.A, Y.Y. ve avukatları ile bazı tanıklar katıldı.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen İ.D, FETÖ üyelerinin kendisine kumpas kurarak paralarını almaya çalıştığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Fırsatını bulsalar adam keser bunlar, malımı mülkümü aldılar, yok oraya yardım buraya yardım diyerek. Bana vergi kaçakçılığı ve para aklamak suçlamasıyla 3,5 milyon lira ceza kestiler. Karşılığında cezayı silmek için 1,5 milyon lira istediler. İbrahim Saydam makamında benden cezanın kaldırılması için para istedi, ben de vermedim."

Örgütün, kendisini ailesiyle Bosna Hersek'teki okullarını ziyarete götürdüğünü aktaran İ.D, "Orada dönen paralar bir Türkiye ekonomisi kadar paralardı. Bunlar yüzünden çok büyük zarar gördüm." dedi.

İ.D, mahkeme başkanının Bursa'da tehdit ve baskıyla FETÖ'nün para aldığı diğer iş adamlarını bilip bilmediğini sorması üzerine, "Para alınan başka iş adamlarını bütün Bursa biliyor ancak ben direkt şu isim bu isim diye bir şey söyleyemem." diye konuştu.

Tahliye talebinde bulunan sanık Ali Osman Kahya ise emniyetin "mahrem imamlar" listelerinde isminin çıkması olayını, verinin nasıl ele geçirildiğinin belli olmadığını ileri sürerek kabul etmedi. Kahya, bu kapsamda ifade veren "garson" lakaplı gizli tanığın dinlenmesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Bursa FETÖ/PDY davası

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