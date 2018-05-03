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Bursa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:49 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Aralarında tutuklu sanıklar eski Bursa emniyet müdürü Kahya ve eski Bursa vergi dairesi başkanı Saydam'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık eski il sağlık müdür yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar A.G, K.B, F.Ö, A.M.A, Y.Y. ve avukatları hazır bulundu. Eski Bursa emniyet müdürü Ali Osman Kahya ve eski Bursa vergi dairesi başkanı İbrahim Saydam ise tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Kahya, mahkeme başkanının, cep telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğraflarının bulunması, örgütle iltisaklı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının takip etmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Sadece FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan haber sitelerine giriş yapmadığını, bunların dışındaki sitelerde de haber takibi yaptığını ileri süren Kahya, "Fuat Avni" gibi sosyal medya hesaplarını da sıradan bir vatandaş gibi takip ettiğini iddia etti.

İddia makamı, Kahya, Saydam ve Leventoğlu ile tutuksuz yargılanan F.Ö'nün "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması, Y.Y, A.G, K.B. ve A.M.A'nın dosyalarının ayrılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Tutuksuz yargılanmak istediklerini heyete ileten tutuklu sanıklar, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talebinde bulundu.

Y.Y, A.G, K.B. ve A.M.A'nın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine, esasa ilişkin savunma yapmaları için sanıklara süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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avukat Bursa FETÖ FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

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