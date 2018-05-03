Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık eski il sağlık müdür yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar A.G, K.B, F.Ö, A.M.A, Y.Y. ve avukatları hazır bulundu. Eski Bursa emniyet müdürü Ali Osman Kahya ve eski Bursa vergi dairesi başkanı İbrahim Saydam ise tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Kahya, mahkeme başkanının, cep telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğraflarının bulunması, örgütle iltisaklı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının takip etmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Sadece FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan haber sitelerine giriş yapmadığını, bunların dışındaki sitelerde de haber takibi yaptığını ileri süren Kahya, "Fuat Avni" gibi sosyal medya hesaplarını da sıradan bir vatandaş gibi takip ettiğini iddia etti.