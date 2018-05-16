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Bursa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıktan 2'sinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların tanık beyanlarına karşı savunmaları alındı.

Tutuklu iş adamı Ali Fuat Er, savunmasında, 22 aydır neden tutuklu olduğunu anlamadığını söyledi.

"Benimle aynı kararlara imza atmış, aynı kurumlarda yöneticilik yapmış ve bu dosyada sanık olan 16 kişi tutuksuz yargılanıyorken ben neden halen tutukluyum anlayamıyorum." diyen Er, "Diğer sanıklarla ilgili iddiaların gerçek olup olmadığı araştırılırken neden bana bir şey sorulmadığını çözemiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından tutuklu sanıklar Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştırdı. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Kazangir'in ise 100 bin lira kefaletle, Brezilya seyahati için 10 günlüğüne yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın belirtilen tarihte ülkeye giriş yapmaması durumunda 100 bin liralık kefaletinin hazineye aktarılacağını da kaydetti.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ PDY

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