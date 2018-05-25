Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Pazaryeri eski kaymakamı İbrahim Özdel'in, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özdel ve avukatlarıyla yakınları katıldı.

Özdel, duruşmadaki savunmasında, FETÖ'yle irtibatının olmadığını ileri sürerek, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddialarını da reddetti.

ByLock giriş kayıtlarını mahkemenin dikkatine sunan Özdel, "Bylock kullandığım söylenen tarihlerde ben Siirt'in Şirvan ilçesinde kaymakamdım. Aynı zamanda vekaleten çevre ilçelere de kaymakamlık yapıyordum. Kayıtlara göre Şirvan'da giriş yapmışım ByLock'a, ondan hemen 2 dakika sonra da 100 kilometre uzaktaki bir yerde giriş yapmışım. Bu hatalar, benim ByLock kullanmadığımı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, sanığın adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesini kararlaştırdı.