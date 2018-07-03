Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında dava açılan aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanması devam etti.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.
Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarıyla ilgili beyanları alındı.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.
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