Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddia edilen 1'i firari 8'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çoğu eski emniyet mensubu, aralarında eski öğretmenlerin de bulunduğu sanıklardan tutuklu olanlar cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.
Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerine ilişkin beyanlarını ve diğer taleplerini dinledi.
Tutuklu sanıklar terör örgütüyle bağlantıları olmadıklarını öne sürerek tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.
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