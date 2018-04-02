Bursa'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19 sanıktan 9'una 8 yıl 9'ar ay, 3'üne 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozatlı, Fetullah Özkara, Hakan Uzan, Hüseyin Tat, Hüseyin Zeki Tunaoğlu ve Ruhan Üçkardeş, tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler, Celal Çatallar, Y.Ş, S.Y, S.Y, M.Y. ve M.Ş. ile avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlarını talep etti.

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan mahkeme savcısı, tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler, Celal Çatallar ile tutuklu yargılanan 6 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan 3 iş adamının tutuklanmasını talep etti.

Mütalaadan sonra yeniden söz hakkı verilen sanıklar, mütalaaya katılmadıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Ahmet Bozatlı, Fetullah Özkara, Hakan Uzan, Hüseyin Tat, Hüseyin Zeki Tunaoğlu ve Ruhan Üçkardeş, tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler, Celal Çatallar'a 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan Abit Danışman, Celil Çatallar ve Murat Demir'i ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.