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Bursa'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

Aralarında iş adamlarının da bulunduğu sanıklardan 9'una 8 yıl 9'ar ay, 3'üne 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19 sanıktan 9'una 8 yıl 9'ar ay, 3'üne 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozatlı, Fetullah Özkara, Hakan Uzan, Hüseyin Tat, Hüseyin Zeki Tunaoğlu ve Ruhan Üçkardeş, tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler, Celal Çatallar, Y.Ş, S.Y, S.Y, M.Y. ve M.Ş. ile avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlarını talep etti.

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan mahkeme savcısı, tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler, Celal Çatallar ile tutuklu yargılanan 6 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan 3 iş adamının tutuklanmasını talep etti.

Mütalaadan sonra yeniden söz hakkı verilen sanıklar, mütalaaya katılmadıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Ahmet Bozatlı, Fetullah Özkara, Hakan Uzan, Hüseyin Tat, Hüseyin Zeki Tunaoğlu ve Ruhan Üçkardeş, tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler, Celal Çatallar'a 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan Abit Danışman, Celil Çatallar ve Murat Demir'i ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler, Celal Çatallar'ın kaçma ihtimalleri göz önünde bulundurularak tutuklanmalarına, Abit Danışman, Celil Çatallar ve Murat Demir'in tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

Öte yandan, dava dosyasında ismi geçen firari sanıklar D.A. ve H.Ç. ile tutuksuz sanıklar Y.Ş, S.Y, S.Y, M.Y. ve M.Ş’nin dosyalarının tefrik edilmesine karar verildi.

- Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından değişik zamanlarda haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler emniyet güçlerinin operasyonlarıyla yakalanmıştı.

Aralarında iş adamlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında açılan davalar birleştirilerek dosyaları tamamlanmıştı.

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