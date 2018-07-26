HABER

Bursa'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Çoğunluğu eski emniyet mensubu 45 sanıktan 43'ü, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, çoğunluğu eski emniyet mensubu 45 sanıktan 43'üne, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Çevik, Hüseyin Sevim ve Hasan Aktaş ile bazı tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

İddia makamı, mütalaasında sanıklara "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan değişen miktarlarda cezalar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Ahmet Çevik ve Hüseyin Sevim'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, tutuklu sanık Hasan Aktaş ile diğer tutuksuz sanıklar Fatih Alagüney, Halil Makinecim, Abdullah Can ve Niyazi Koçer'i 8 yıl 1 ay 15'er gün; Süleyman Naci Ekmekçioğlu, İhsan Erken ve Cuma Keçeci'yi 7 yıl 6'şar ay; Hasan Erdoğan, Arslan Zülfü Bahçecik, Ali Teknik, İrfan Kaya, Mesut Karaman, Yılmaz Eken, Alparslan Arslan, Behlül Demir, İbrahim Tosun, Yücel Uludağ, Yüksel Hacı Dursunoğlu, Osman Oruç, Murat Yenilmiş, Ali Çınar, Erkan Çeken ve Recep Kızılay'ı 6 yıl 10 ay 15'er gün; Hicabi Gök, Güngör Demir, Efkan Gümüş, Ali Karakoyun, Ahmet Şen, Mehmet Söylevi, Mahmut Karakaya, Lokman Büyüközer, Ali Keskin, Kadir Canik, Mahmut Özdemir, Rahmi Odabaş, Haşim Taşçı ve Muhammet Sait Yıldız'a 6 yıl 3'er ay; Erdal Deniz, Haticetül Kübra Yılmaz ve Süleyman Arif Yılmaz'a ise aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, Mesut Uğur ve Veli Yağcıoğlu hakkındaki hükmün, örgütle ilgili bilgi verdikleri gerekçesiyle açıklanmasının geri bırakılmasına, tutuklu sanıklardan Aktaş'ın tahliyesine hükmetti.

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Avcılar'daki cinayetAvcılar'daki cinayet
TÜGVA'nın "Yaz Okulu Kapanış Şenliği" Yenikapı'da yapıldıTÜGVA'nın "Yaz Okulu Kapanış Şenliği" Yenikapı'da yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.