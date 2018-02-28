Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları 22 hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 17'si tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 14 Şubat'ta kent merkezinde FETÖ'den aranan kişilerin yaşadığı ve kiralık olduğu belirlenen 22 hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri Terörle Mücadele Şubesindeki ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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