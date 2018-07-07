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Bursa'daki iş adamına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan yeğenini, silahla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, iş adamı yeğenini, silahla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.S'nin (53) sorgusu tamamlandı.

Zanlı Y.S, işlemlerin ardından emniyetten çıkarılırken gazetecilere, "Bütün bu olayın sebebi, avukat E.S. ile yeğenimdir. Bizi iflasa yönlendirip zorla mal varlığımızın üstüne çöktüler. Fabrikamızın üstüne oturdular. E.S. beni zorla katil yapmak istedi. 'Vur da göreyim.' dedi. Yaptığımdan pişmanım, o benim yeğenim, ben onu vurmak ister miydim?" ifadelerini kullandı.

Y.S, daha sonra adliyeye götürüldü.

Bu arada, silahlı saldırıda ağır yaralanan Fatih Karaman'ın (38) tedavisi, Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Fatih Karaman, dün Çamlıca kavşağında 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Güvenlik güçleri, zanlı olarak Karaman'ın dayısı Y.S'yi (53) Uludağ'da bir çadırda saklanırken yakalamıştı.

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Bursa Bursalı iş adamı silahlı saldırı

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