Bursa'daki iş adamına silahlı saldırı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan iş adamının beyin ölümü gerçekleşti.
Yoğun bakımda tedavi edilen Karaman'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Öte yandan ailesinin, Karaman'ın organlarını bağışladığı bildirildi.
Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Fatih Karaman, dün Çamlıca kavşağında 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramış, başından ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Güvenlik güçleri, zanlı olarak Karaman'ın dayısı Y.S'yi (53) Uludağ'da bir çadırda saklanırken yakalamış, zanlı Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilmişti.
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