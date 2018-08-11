Bursa'daki orman yangını

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Bursa ili Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, yangının çıkış sebebine ilişkin çok yönlü araştırma ve inceleme devam etmektedir." denildi.
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