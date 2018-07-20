Bursa'daki resmi evrakta sahtecilik davası

Müşteki Y.N.C. ise söz konusu şirketi 9 Mayıs 2016'da devraldığını, sanıkla bu tarihten sonra ortaklığının bulunmadığını belirterek, "Düzenlenen senetlerden benim haberim yoktur, senetleri ben şirketi devraldıktan sonra düzenlemiştir. HTS kayıtlarından ve bilirkişi raporundan benimle devir işleminden sonra bir ilişkisinin bulunmadığı ve senetlerin düzenlenmesinin şirketin devrinden sonra olduğu açıkça ortaya konmuştur, şikayetçiyim." diye konuştu.

Tutuksuz sanık M.S. savunmasında, söz konusu senetleri şirket kendisinin üzerineyken düzenlediğini, şirketi müştekiye devretmesine rağmen şirketin gayriresmi olarak ortağı olmaya devam ettiğini öne sürdü. Sanık, şirketin devriyle ilgili olarak müştekiyle ortak avukatları olan S.B.Y'nin konuyla ilgili bilgisine başvurulmasını talep etti.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık M.S. ve müşteki Y.N.C. ve avukatı hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık R.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Bursa'da başka birine devrettiği şirketin eski ortağı tarafından düzenlenen 250 bin lira değerindeki 2 senetle ilgili evrakta sahtecilik yapıldığına ilişkin tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Y.N.C. ayrıca sanığın, şirketine ait malları ve 4 aracı da söz konusu senetlerin icraya konulması yoluyla sattığı ya da şirketle ilgili yetkisi olmadığı halde araçların haciz belgelerini imzalamadığını öne sürdü.

- Senetlerle ilgili bilirkişi raporu

Söz konusu şirketi tüm borcu ve alacaklarıyla 9 Mayıs 2016'da devralan Y.N.C'nin talebiyle dosyaya delil olarak sunulan bilirkişi raporunda, 200 bin lira ve 50 bin lira bedelli, sanık R.Y'nin alacaklı olarak göründüğü senetlerin, yapıldığı tarihten yaklaşık 7 ay öncesine ait tarih atılarak yeniden düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Raporda, mürekkep yaş tespitinin yapıldığı ve senetlerdeki tarih kısmının diğer yazılanlardan farklı bir kalemle ve yaklaşık 7 ay sonra tanzim edildiği belirtildi.

Bilirkişi raporuna istinaden müştekiye ait araçlara yapılan haciz işleminin durdurulmasına ilişkin cumhuriyet savcısının 16. ve 10. İcra Dairelerine yazdığı dilekçe de dava dosyasına delil olarak sunuldu.

Dilekçede şunlara yer verildi:

"Dosyanız borçlusu şirket yetkilisi Y.N.C'nin Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatı üzerine resmi belgede sahtecilik, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre, ilgi sayılı takip dosyanıza konu keşideci M.S, lehtarı R.Y. 25 Aralık 2015 tarihli 200 ve 50 bin lira bedelli senetlerin, tanzim tarihinden yaklaşık 7 ay sonra düzenlenmesine rağmen, senet üzerindeki tarihte düzenlenmiş gibi gösterilerek resmi belgede sahtecilik yapıldığı anlaşıldığından, ilgili sayılı icra takibinin durdurulmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızca karar verilmiştir."

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.Y'nin zorla getirilmesine, avukat S.BY'nin de tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

