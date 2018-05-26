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Bursa'daki sağanak ve sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 04:11 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, sağanak ve selden zarar gören Bursa-Orhaneli karayolu ile Hüdavendigar Mahallesi'ndeki çalışmalara tüm ekipmanlarıyla katılım sağladı

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), fen işleri, yol bakım ve itfaiye ekipleri, aşırı yağış nedeniyle Orhaneli Yolu'nda yaşanan toprak kayması ve Hüdavendigar Mahallesi'ndeki su baskınlarının ardından başlatılan çalışmalara tüm ekipmanlarıyla destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler ilk dakikalardan itibaren heyelan ve su baskını yaşanan bölgelere müdahale etti.

Orhaneli Yolu'nda üç noktadaki toprak kayması sebebiyle kapanan yol, fen işleri personelinin iki greyder, bir dozer, iki ekskavatör, dört kamyon ve iki GSP ile çalışmasıyla açıldı. Böylelikle trafik akışı kısa sürede tek şeritten sağlandı.

BUSKİ'ye bağlı ekipler de aşırı yağış sonrası olay yerlerine müdahalede bulundu. BUSKİ'nin 50 iş makinesi ve 70 personeli, Dikkaldırım Karaağaç mevkisinde sel sularından etkilenen Bent Caddesi, Hikaye, Hicran, Haymana, Halat ve Uludağ sokakları ile 13. ve 14. sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ise mahallelerdeki su baskınlarına ve karayolundaki toprak kaymasına müdahalede 7 ekibiyle görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursa'daki sağanak ve sel

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