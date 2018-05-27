Bursa'daki sel ve heyelan

Bursa'da meydana gelen selin neden olduğu zararlar giderilmeye çalışılırken taş, toprak yığını ve heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolu, tek yönlü trafiğe açıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, önceki gece başlayan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle kapanan Bursa-Orhaneli karayolunun bir bölümündeki toprak yığınlarını iş makineleriyle temizledi.
Çalışmaların ardından yolun Orhaneli'ye gidiş istikameti trafiğe açıldı. Ekipler, sel sularının getirdiği balçıkla sürüklenen araçları da kurtarmak için çalışma yapıyor. Vatandaşlar, balçık altından çıkarılan araçlarını itfaiye yardımıyla çamurdan arındırmaya çabalıyor.
Ekiplerin, yolun Bursa istikametini de ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.
Öte yandan birçok evin zarar gördüğü kırsal Doğancı Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında Osmangazi Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar, sel sularının oluşturduğu balçık ile sürüklenen taş ve odun parçalarını temizliyor. Evlerden çıkarılan malzemeler kamyonlarla taşınıyor.
Mahallede incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede hayatı normalleştirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Asıl önemli olanın, selle gelen toprakların, çamurların temizlenmesi olduğunu ifade eden Dündar, "Evlerde hasar var. Ev eşyalarında hasar var. Onları da temizliyoruz. Bir evimizde ciddi bir hasar var, yıkılacak. Üst kapıdan giren çamur, toprak doldurmuş. Traktör tamamen kumun altında kalmış. Tehlike arz ediyor. O evin içinde kalan ev eşyaları taşınmaya başlandı. Bu hemşehrimize yaşayabileceği evi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.
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