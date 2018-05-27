Bursa'daki sel ve heyelan

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen sel ve heyelandan zarar gören bölgelerde aralıksız çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, aniden bastıran sağanak sonucu yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren tüm ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, mağduriyetlerin giderilmesi için aralıksız mesai harcıyor.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren 50 iş makinesi ve 70 personelle olay yerinde olan BUSKİ, 36 araçla çalışmasına devam ediyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, afete karşı tam bir mutabakat halinde hareket ederken zarar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Bu arada, yarından itibaren 100 işçi afet bölgesinde sahaya inecek ve su, tadilat, temizlik gibi acil ihtiyaçların çözümü için çaba sarf edecek. Ayrıca Dikkaldırım bölgesinde vatandaşlara sıcak yemek de dağıtılacak.

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- "Başbakanımız konuyla yakından ilgileniyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hüdavendigar Mahallesi'ne gelerek, incelemelerde bulundu.