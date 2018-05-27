Bursa'daki sel ve heyelan

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen sel ve heyelandan zarar gören bölgelerde aralıksız çalışıyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, aniden bastıran sağanak sonucu yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren tüm ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, mağduriyetlerin giderilmesi için aralıksız mesai harcıyor.
Afetin yaşandığı ilk andan itibaren 50 iş makinesi ve 70 personelle olay yerinde olan BUSKİ, 36 araçla çalışmasına devam ediyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, afete karşı tam bir mutabakat halinde hareket ederken zarar tespit çalışmaları ise sürüyor.
Bu arada, yarından itibaren 100 işçi afet bölgesinde sahaya inecek ve su, tadilat, temizlik gibi acil ihtiyaçların çözümü için çaba sarf edecek. Ayrıca Dikkaldırım bölgesinde vatandaşlara sıcak yemek de dağıtılacak.
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- "Başbakanımız konuyla yakından ilgileniyor"
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hüdavendigar Mahallesi'ne gelerek, incelemelerde bulundu.
Zarar gören evlere girerek vatandaşlardan bilgi alan Aktaş, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları da yakından takip etti. Tüm Bursalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, iki gün önce çok büyük bir afet yaşandığını, bölgeyle ilgili anında seferberlik ilan ettiklerini bildirdi.
Dağ bölgesindeki aşırı yağış ve ağaçların devrilmesi sonucu dere yatağının kapandığını, derenin yön değiştirmesiyle birlikte afetin yaşandığını belirten Aktaş, başta Doğancı ve Hüdavendigar mahalleleri olmak üzere, sıkıntının kendisini bölgede ciddi şekilde hissettirdiğini aktardı.
Gerek Bursa Valiliği'nin gerekse Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'nin olaya aralıksız müdahalede bulunduğunu kaydeden Aktaş, "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başbakanımız konuyla yakından ilgileniyor. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu bölgeyi gezdi. Orman ve Su İşleri Bakanımız beni arayarak, 'Ne gerekiyorsa yapın. Vatandaşa bu noktada yardımcı olun' dedi. Elbette vatandaşlarımız da mağduriyetlerini bir önce gidermek için çaba sarf ediyor." açıklamasını yaptı.
- "Devlet ve belediye olarak elimizden geleni yapacağız"
Hüdavendigar Mahallesi'nde 10 sokak ve 79 evde su tahliye işlemleriyle hasar tespit çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:
"Mutlak surette Valilik ve belediye olarak gereken ne varsa yerine getireceğiz. Doğancı bölgesinde ise 77 noktaya müdahalede bulunuldu. Toplamda 22 araçla ilgili hasar tespiti gerçekleşti. Araçlar itfaiye teşkilatımız tarafından kaldırıldı. Zararın yaşandığı yerlerde erzak dağıtımları yapıyoruz. Beraberinde buralarda iftar organizasyonlarımız da olacak. Altyapıyla ilgi gerekli çalışmalar muhakkak yapılacak ama bilinmelidir ki bu bir afettir. Allah beterinden saklasın. Orhaneli Yolu trafiğe 5 saat kapalı kaldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bin 400 civarında iftariyelik dağıttık. Yolda tamamen açma işlemleri yapıldı. Çukur noktada kalan bölgelerde de sıkıntıları gördük. Bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağız. Allah, bizleri bu tip sıkıntı ve afetlerden korusun. Devlet ve belediye olarak elimizden geleni yapacağız."
Aktaş, incelemenin ardından belediye bürokratlarıyla koordinasyon toplantısı düzenledi. Yapılan ve muhtemel çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, incelemelerin ardından yardımların ivedilikle afetzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.
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