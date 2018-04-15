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Bursa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 02:45 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde, "güvercin kafesi" meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi kurtarılamadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "güvercin kafesi" meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kumla Mahallesi'nde T.Ç'nin, güvercinlerinin bulunduğu kafesi yıkması üzerine çıkan tartışmada vurulan ve Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesinde kaldırılan Mehmet S. (39) buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı T.Ç. yakalandı.

Kumla Mahallesi'nde T.Ç'nin, Mehmet S'nin (39) güvercinlerinin bulunduğu kafesi yıkması üzerine tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle T.Ç, av tüfeğiyle ateş açarak Mehmet S. ve yanındaki oğlu M.S'yi (17) de yaralamış, ardından da kaçmıştı.

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Bursa Silahlı kavga

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