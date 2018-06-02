Bursa'daki silahlı kavga

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada, bir kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Vural B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent Meydanı'nda bulunan otelin altındaki iş yerine gelen ve aralarında husumet olduğu öğrenilen eski ortağı Murat Yenikapı ile Vural B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan iş yeri sahibi Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kardeşi Abdullah ve yeğeni Abdurrahman Yenikapı yaralanmıştı. Vural B, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

