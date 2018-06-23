Bursa'daki silahlı kavga

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, şüpheliler ile mahalle sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kadından birisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün gece Yavuzselim Mahallesi'nde 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşan Fırat E. ve arkadaşlarıyla bazı vatandaşlar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sevda Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sevda Doğan'ın ölüm haberini alan yakınları, gözaltındaki Fırat E.'nin Yavuzselim Mahallesi'ndeki evinin önünde toplandı. Taş ve sopalarla toplanan kalabalık arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan gerginlik çevik kuvvet ve polis özel harekat ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Toplanan kalabalık şüphelinin evinin önünden uzaklaştırılırken ekiplerin mahallede tedbir amaçlı bekleyişi devam ediyor.

Öte yandan silahlı kavga yaralanan Zübeyde Ş'.nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

