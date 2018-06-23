Bursa'daki silahlı kavga

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, şüpheliler ile mahalle sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kadından birisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün gece Yavuzselim Mahallesi'nde 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşan Fırat E. ve arkadaşlarıyla bazı vatandaşlar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sevda Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sevda Doğan'ın ölüm haberini alan yakınları, gözaltındaki Fırat E.'nin Yavuzselim Mahallesi'ndeki evinin önünde toplandı. Taş ve sopalarla toplanan kalabalık arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan gerginlik çevik kuvvet ve polis özel harekat ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Toplanan kalabalık şüphelinin evinin önünden uzaklaştırılırken ekiplerin mahallede tedbir amaçlı bekleyişi devam ediyor.
Öte yandan silahlı kavga yaralanan Zübeyde Ş'.nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum