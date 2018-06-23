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Bursa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

Yıldırım ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen F.E. (27), T.D. (33), Y.K. (28), T.G. (42), Y.G. (23), B.Ö. (45), M.B. (30), A.T. (29)
ve F.E'yi (31) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Yavuzselim Mahallesi'nde 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşarak uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi ile bazı vatandaşlar arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çok sayıda mahalleli sokağa çıkarak zanlıların aracına taş ve sopa fırlatmıştı. Şüphelilerin tabancalarla etrafa rastgele ateş açması sonucu mahalle sakinlerinden Sevda D. ile Zübeyde Ş. ağır yaralanmıştı.

Zanlılar olay yerinden kaçmış, yaralılardan Sevda D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gözaltı Silahlı kavga

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