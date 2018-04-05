HABER

Bursa'daki trafik kazası davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Kazada 4 kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan servis midibüsü şoförü ile otomobil sürücüsünün yargılandığı davada, midibüs şoförü tahliye edildi

Bursa'da iki ay önce meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan servis midibüsü şoförü ile otomobil sürücüsünün yargılandığı davada, midibüs şoförü tahliye edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar servis midibüsü şoförü Taner Bulut ile alkollü araç kullandığı öne sürülen otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Çalışkan, mağdurlar, avukatları ve yakınları katıldı.

İlk duruşmada susma hakkını kullanan ve olay sırasında kız arkadaşı Neslihan Namlucuoğlu'nu kaybeden otomobil sürücüsü Çalışkan, savunmasında, olay günü Namlucuoğlu'yla Mudanya'dan döndüklerini belirtti.

Mudanya'da alkol aldıklarını ve biraz daha kalmayı düşündüklerini aktaran Çalışkan, şöyle devam etti:

"Kız arkadaşıma gelen telefonlar üzerine Bursa'ya dönmek zorunda kaldık. Metro istasyonunun yakınlarına geldiğimde sol şeritte ilerlerken bir aracın çok hızlı bir şekilde selektör yaparak geldiğini fark ettim. Aynamı kontrol ederek sağa geçmeye çalıştığım sırada, servis midibüsünün sürtünmesi dolayısıyla sol taraftaki bariyerlere çarptım. Direksiyonu tam toparlayacağım esnada aynı servis aracı ikinci defa fakat daha şiddetli çarptı. Çarpma neticesinde tekrar frene basmama rağmen, metrelerce sürüklendim. Direksiyon hakimiyetini kaybedince yeniden bariyerlere çarptım. Kontrolümden çıkan araç, ters dönüp ağaca çarparak durabildi. Kusurlu bulunmadığımı düşünüyorum."

Duruşmada savunma yapan Çalışkan'ın avukatı Erdal Yıldız ise ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar dilediğini belirterek, bu aşamada taliye talebinde bulunmadıklarını söyledi.

Yıldız, dinlenecek diğer tanıkların beyanlarından sonra olay yerinde keşif yapılmasını ve bilirkişiden yeniden rapor alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda midibüs şoförü Bulut'un tahliyesine, Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Kaza

Geçen yıl 2 Aralık'ta kent merkezine doğru seyreden Taner Bulut'un kullandığı 16 S 2106 plakalı midibüs, "Mudanya yolu" olarak da bilinen Sanayi Caddesi'ndeki hafif raylı sistem BursaRay'ın İhsaniye İstasyonu yakınında aynı yöne giden Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı, Erdoğan Aktürk'ün kullandığı 16 UAU 77 plakalı otomobilin üstüne devrilmişti.

Kazada midibüsteki işçilerden Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41) ve Güray Kanşıra ile 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından sürücüler Bulut ve Çalışkan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

MHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılarMHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılar
Afrin'den sonra o bölge de temizlenecek! Afrin'den sonra o bölge de temizlenecek!
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursa'daki trafik kazası davası

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İlginizi Çekebilir

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 4 Nisan: Devir miktarı 1.6 milyona çıktı!

Şans Topu sonuçları 4 Nisan: Devir miktarı 1.6 milyona çıktı!

Etyen Mahçupyan: Bu hükümet günaha giriyor

Etyen Mahçupyan: Bu hükümet günaha giriyor

Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme! O isim gözaltına alındı

Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme! O isim gözaltına alındı

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamalar

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamalar

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.