Bursa'daki trafik kazası davasında ara karar

Bursa'da iki ay önce meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan servis midibüsü şoförü ile otomobil sürücüsünün yargılandığı davada, midibüs şoförü tahliye edildi.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar servis midibüsü şoförü Taner Bulut ile alkollü araç kullandığı öne sürülen otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Çalışkan, mağdurlar, avukatları ve yakınları katıldı.
İlk duruşmada susma hakkını kullanan ve olay sırasında kız arkadaşı Neslihan Namlucuoğlu'nu kaybeden otomobil sürücüsü Çalışkan, savunmasında, olay günü Namlucuoğlu'yla Mudanya'dan döndüklerini belirtti.
Mudanya'da alkol aldıklarını ve biraz daha kalmayı düşündüklerini aktaran Çalışkan, şöyle devam etti:
"Kız arkadaşıma gelen telefonlar üzerine Bursa'ya dönmek zorunda kaldık. Metro istasyonunun yakınlarına geldiğimde sol şeritte ilerlerken bir aracın çok hızlı bir şekilde selektör yaparak geldiğini fark ettim. Aynamı kontrol ederek sağa geçmeye çalıştığım sırada, servis midibüsünün sürtünmesi dolayısıyla sol taraftaki bariyerlere çarptım. Direksiyonu tam toparlayacağım esnada aynı servis aracı ikinci defa fakat daha şiddetli çarptı. Çarpma neticesinde tekrar frene basmama rağmen, metrelerce sürüklendim. Direksiyon hakimiyetini kaybedince yeniden bariyerlere çarptım. Kontrolümden çıkan araç, ters dönüp ağaca çarparak durabildi. Kusurlu bulunmadığımı düşünüyorum."
Duruşmada savunma yapan Çalışkan'ın avukatı Erdal Yıldız ise ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar dilediğini belirterek, bu aşamada taliye talebinde bulunmadıklarını söyledi.
Yıldız, dinlenecek diğer tanıkların beyanlarından sonra olay yerinde keşif yapılmasını ve bilirkişiden yeniden rapor alınmasını istedi.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda midibüs şoförü Bulut'un tahliyesine, Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Kaza
Geçen yıl 2 Aralık'ta kent merkezine doğru seyreden Taner Bulut'un kullandığı 16 S 2106 plakalı midibüs, "Mudanya yolu" olarak da bilinen Sanayi Caddesi'ndeki hafif raylı sistem BursaRay'ın İhsaniye İstasyonu yakınında aynı yöne giden Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı, Erdoğan Aktürk'ün kullandığı 16 UAU 77 plakalı otomobilin üstüne devrilmişti.
Kazada midibüsteki işçilerden Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41) ve Güray Kanşıra ile 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından sürücüler Bulut ve Çalışkan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
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