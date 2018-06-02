Bursa'dan sınır ötesine ramazan yardımı

Bursa'da hayırseverlerden temin edilen 15 bin koli yardım malzemesi, 13 tır ile Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan merkezli Baitussalam Derneği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Öztürk Geri Dönüşümün destekleriyle toplanan 15 bin kolilik yardım malzemeleri, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde 13 tıra yüklendi.

Bursa Müftüsü İzani Turan'ın okuduğu duanın ardından tırlar, yardımları Suriye'ye götürmek üzere yola çıkarıldı.

Baitussalam Derneği üyesi Nihat Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardımların hızla devam ettiğini söyledi.

Öztürk, kurumların ve hayırseverlerin destekleriyle 15 bin koli yardım malzemesi toplandığını ve bugün bu yardımları Suriye'ye uğurladıklarını, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde "alan el" konumundan çıkıp "veren el" konumuna geçtiğini anlatan Nihat Öztürk, "Allah nasip ederse uzun süre 'veren el' konumunda olacaktır. Ayrıca bu hafta içerisinde planladığımız 2 konteyner ilaç yardımı da ihtiyaç sahiplerine gönderilecek." ifadelerini kullandı.

