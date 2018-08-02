HABER

Bursa'dan Suriyelilere 9 tır yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: - "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kamu kuruluşları, STK'ler ve milletimizle birlikte mazluma ve mağdura yardım etme özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu özelliğimiz, sahip çıkmamız, asla kaybetmememiz gereken bir haslettir"

Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Bursa İHH İnsani Yardım Derneğinin desteğiyle hazırlanan un, gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 9 tır, Suriye'ye gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BUTTİM fuar alanında gerçekleştirilen tırların uğurlama törenine katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin mazlumların umudu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Diline, dinine, ırkına ve mezhebine bakmaksızın nereden bir feryat yükselse ülke olarak oraya koştuklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, mazluma sahip çıkmaya çalışan, ümmetin umudu, mağdur coğrafyaların güvendiği ve inandığı bir sığınak. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kamu kuruluşları, STK'ler ve milletimizle mazluma ve mağdura yardım etme özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu özelliğimiz, sahip çıkmamız, asla kaybetmememiz gereken bir haslettir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı hassasiyetleri herkese tezahür etti"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'dan Suriye'ye gönderilen yardım tırı sayısının son organizasyonla 679'a ulaştığını kaydetti.

Şartlar el verdikçe mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam ettiklerini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Son günlerde Cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı hassasiyetleri, ülkemizdeki herkese tezahür etti. İHH, hayırlı çalışmalara aracılık eden bir kurum. Özellikle Suriye'deki insanlar için ciddi bir gayretin içindeler. Büyükşehir Belediyesi olarak bizden yardım talebinde bulunulduğunda, buna kayıtsız kalmadık. Mazlum coğrafyalar için yoğun bir çalışmanın içine girdik. Yapılan yardımlar, inşallah bundan sonraki sürecimizin bereketi olacak. Necip Türk milletinin bileği, inşallah hiçbir zaman bükülmeyecek."

- "Orada sıkıntı bitmedi"

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan ise Suriyeli mazlumlara destek olmak hedefiyle savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa'da başlatılan yardım seferberliğinin devam ettiğini kaydederek, orada sıkıntının hala bitmediğini hatırlattı.

Kaptan, sınırın ötesinde binlerce insanın çadırlarda yaşadığını belirterek, "Son zamanlarda her gün iki milyon ekmek dağıtımı yapıyorduk fakat şu anda un eksikliğinden dolayı fırınlar durmaya başladı. Bizler de hızlı bir şekilde Bursa Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle un, gıda ve diğer malzemeleri toparladık." yorumunu yaptı.

Daha sonra 9 yardım tırı, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şehit anne ve 10 aylık oğlunun mezarlarına ziyaretçi akınıŞehit anne ve 10 aylık oğlunun mezarlarına ziyaretçi akını
Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Suriye TIR yardım

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.