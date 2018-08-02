Bursa'dan Suriyelilere 9 tır yardım

Diline, dinine, ırkına ve mezhebine bakmaksızın nereden bir feryat yükselse ülke olarak oraya koştuklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, mazluma sahip çıkmaya çalışan, ümmetin umudu, mağdur coğrafyaların güvendiği ve inandığı bir sığınak. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kamu kuruluşları, STK'ler ve milletimizle mazluma ve mağdura yardım etme özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu özelliğimiz, sahip çıkmamız, asla kaybetmememiz gereken bir haslettir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BUTTİM fuar alanında gerçekleştirilen tırların uğurlama törenine katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin mazlumların umudu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'dan Suriye'ye gönderilen yardım tırı sayısının son organizasyonla 679'a ulaştığını kaydetti.

Şartlar el verdikçe mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam ettiklerini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Son günlerde Cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı hassasiyetleri, ülkemizdeki herkese tezahür etti. İHH, hayırlı çalışmalara aracılık eden bir kurum. Özellikle Suriye'deki insanlar için ciddi bir gayretin içindeler. Büyükşehir Belediyesi olarak bizden yardım talebinde bulunulduğunda, buna kayıtsız kalmadık. Mazlum coğrafyalar için yoğun bir çalışmanın içine girdik. Yapılan yardımlar, inşallah bundan sonraki sürecimizin bereketi olacak. Necip Türk milletinin bileği, inşallah hiçbir zaman bükülmeyecek."

- "Orada sıkıntı bitmedi"

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan ise Suriyeli mazlumlara destek olmak hedefiyle savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa'da başlatılan yardım seferberliğinin devam ettiğini kaydederek, orada sıkıntının hala bitmediğini hatırlattı.