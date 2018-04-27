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Bursa'dan Suriye'ye 6 yardım tırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar: "Bursa, tarihten beri mazlumlara kucak açmış ve buluşma noktası olmuş bir şehirdir. Mazlumlara destek olanlardan, katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Desteğimiz 76 tıra ulaştı"

Osmangazi Belediyesi ve Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince hazırlanan 6 yardım tırı Suriye'ye gönderildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mihraplı Camisi önündeki törende yaptığı konuşmada, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi.

Bursa'nın bereketli bir kent olduğunu dile getiren Dündar, "Bursa, tarihten beri mazlumlara kucak açmış ve buluşma noktası olmuş bir şehirdir. Mazlumlara destek olanlardan, katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Desteğimiz 76 tıra ulaştı. Ramazan ayında Filistin'de kuşatma altında olan kardeş şehrimiz Beyt Hanun'a İHH ile birlikte yardım göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Mustafa Dündar, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemen yanı başımızda Suriye'de iç savaş devam ediyor ve gözler Türkiye'de. 15 Temmuz'da bu millet, haçlı zihniyetine 'dur' dedi. Türkiye, şimdi milli ve yerli duruşuyla kendi geleceğine yön veriyor. Elhamdülillah güçlü bir liderimiz var. Tüm devletler kendi çıkarları doğrultusunda Suriye'nin üzerinde toplanmış, vekalet savaşları yürütüyorlar. Türkiye olarak 15 Temmuz'dan sonra birlik ve dirlik içerisinde Afrin'i de düşmanlardan temizledik. Bölge insanı evlerine döndü. Müslümanlar olarak içimize fitneyi sokmayacağız, kardeşliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Tarihte olduğu gibi dünyada zulüm olan yerlere bir şekilde giderek güvenliği tesis edeceğiz."

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan da Suriyeli mazlumlara yardım göndermeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda kendilerine destek veren Osmangazi Belediyesine teşekkür etti.

Daha sonra 6 yardım tırı, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

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Bursa Suriye yardım

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