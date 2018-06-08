Bursa'dan Suriye'ye 6 yardım tırı

Suriye için "30 Ramazan 30 Yardım Tırı" kampanyası kapsamında Bursa'da toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Gürsu temsilciliğince toplanan yardımlardan oluşan 4, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ve Hayra Davet Hareketince birer olmak üzere 6 tırdan oluşan yardım malzemesi, düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Bursa İHH Başkan Yardımcısı Halil Asa, törende yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan sıkıntıları biraz da olsa giderebilmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Suriyelilerin yanında olduklarını göstermek adına 95 ülkede faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Asa, "Yaklaşık 3 milyon kardeşimize yardımlarımızı ulaştırdık. Suriye için başlattığımız kampanyamızda hedefimiz her gün bir yardım tırı olmak üzere toplam 30 yardım tırı göndermekti. Bugün 40. yardım tırımızı bölgeye uğurlamanın sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu Müftüsü Mehmet Köktaş'ın da katıldığı törende, yardım tırları tekbirlerle uğurlandı.

