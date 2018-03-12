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Bursalı iş insanının kızı da düşen jette yaşamını yitirdi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken düşen özel jette Bursalı iş insanı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun'un da olduğu öğrenildi.

Bursalı iş insanının kızı da düşen jette yaşamını yitirdi...

Bursa'da bulunan Toyota Akkoyunlu'nun sahibi olan Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun (28) da düşen jette hayatını kaybetti. Zeynep Coşkun’un yeni nişanlandığı, bu yaz düğünü olduğu belirtildi. Acılı babanın evde taziyeleri kabul ettiği öğrenildi. Coşkun'un 30 yıla yakın bir süreden beri Toyota bayiliği yaptığı anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Uçakta Mina Başaran ve arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi.

Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri istanbul orhan coşkun

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
öncelikle Allah rahmet eylesin hepsine , peki dubai de neden bekarlığa veda partisi yapılır, örf ve adetlerimize ne oldu , bekarlığa veda partisi (hem erkek hem kadınlar için diyorum) bizim kültürümüze terstir, amerikan özentiliğinden başka bir şey değildir, kültürümüzü terk etmeyelim , bizim binlerce yıl öncesine dayanan kültürümüz var, daha 200 yıllık tarihi olan ülkelere özenmeyelim lütfen
@seren491 bekarlığa veda ismi bilinçli yerleştirilmiş kasıtlı..oyunlara hemen gelmeyin, din tabanın dan birbirimizi yedirecek giydirecekler, hemen tepki bunun göstergesi, sen hazırlanmışsın,
@seren491 yaa bııı degolun.....ell insaf... ne zaman insanlıktan çıktınız sizler ..örf adet bugunmu aklınıza geldı.......orda insanlar ölmuş....bassaglıgı de ya da sus......yazıklar olsunn ....
@seren491 2 nışanlı ...hamıle bır bayan...nasıl bu kadar kuculuyorsunuz.....ölummm sızler ıcın ohhhh dıyecek bırsey oldu ...ınsanlıktan cıktınız artık......bu ulkede osmanlı saraylarında kı gıbı dugun yapanları alkıs tutarsınız sıze ne kendı ımkanları ıle gıtmışler ve azraıl orda yakalamış...bunada karısır oldunuz yazıklar olsun.....hepınıze
İş insanı da ne yaaa? İş adamı değil mi o? Yeni yeni kelimeler türetiyorsunuz ...
ALLAHIM ONLARIN HEPSİNİ MELEKELERİYLE BERABER CENNETİNE YOLLAR
allah rahmet eylesin hepsine nur içinde yatsınlar ama bekarlığa veda nedir niçin yapılır bi açıklaması varsa bana anlatabilirlermi biz türküz ve müslümanız bu kadar özenti olunmamalı yazık
iş insanı
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