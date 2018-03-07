Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na katılmak üzere Bursa'dan bir grup kadın hareket etti.

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Kaptan, yolculuk öncesi Doğanbey Otoparkı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaptan, Bursa İHH Kadın Kolları, bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve gönüllülerle iki otobüsle Ankara'ya giderek konvoya katılacaklarını söyledi.

İnsanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen ve en çok çocuk katleden dönemine şahitlik ettiklerini belirten Kaptan, "1 milyona yakın insan katledildi. 15 bini de çocuk. Yaşama tutunmak adına belki en şanslıları muhacirlerdi." dedi.

- "İnsanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz"

Kaptan, Suriye'de 400 binden fazla insanın sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutulduğunu vurguladı.

Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden insanların hapishanelere konulduğunu dile getiren Kaptan, şöyle konuştu: