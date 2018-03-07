HABER

Bursalı kadınlardan "Vicdan Konvoyu"na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak amacıyla düzenlenen konvoya katılmak üzere Bursa'dan bir grup kadın yola çıktı

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na katılmak üzere Bursa'dan bir grup kadın hareket etti.

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Kaptan, yolculuk öncesi Doğanbey Otoparkı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaptan, Bursa İHH Kadın Kolları, bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve gönüllülerle iki otobüsle Ankara'ya giderek konvoya katılacaklarını söyledi.

İnsanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen ve en çok çocuk katleden dönemine şahitlik ettiklerini belirten Kaptan, "1 milyona yakın insan katledildi. 15 bini de çocuk. Yaşama tutunmak adına belki en şanslıları muhacirlerdi." dedi.

- "İnsanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz"

Kaptan, Suriye'de 400 binden fazla insanın sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutulduğunu vurguladı.

Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden insanların hapishanelere konulduğunu dile getiren Kaptan, şöyle konuştu:

"13 bin 104 insan hapishanelerde işkenceden hayatını kaybetti. Akıbetinden hiçbir şekilde haber alınamayan 76 bin insan 'kayıp' diye geçiyor. Bunların 116'sı çocuk, 4 bin 219'u da kadın. 13 bin 581 kadın tutuldu. 6 bin 736 kadın ise hala hapishanede. İşkence görüyorlar, tecavüze uğruyorlar. Suriye rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı, kullanıyor.

Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeksizin bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın bu konvoyda olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Üzgünüz, dünya sessiz kaldıkça kadınlar, masumlar daha fazla eziliyor. Üzgünüz, dünya sessiz kaldıkça zalimler cesaret buluyor. Çok beklediğinizi, 'insanlık nerede' dediğinizi duyuyoruz. Kadınları kurtarana kadar tüm karar vericileri rahatsız edeceğiz."

Dua edilmesinin ardından iki otobüse binen yaklaşık 90 kadın, Hatay'a ulaşması beklenen "Vicdan Konvoyu"na dahil olacakları Ankara'ya doğru yola çıktı.

Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa destek İHH vicdan konvoyu

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Binlerce polis görevde

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Binlerce polis görevde

Restoranda korkunç infaz! Sarallar davasında karar çıktı

Restoranda korkunç infaz! Sarallar davasında karar çıktı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.