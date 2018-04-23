Bursalı öğrencilerden

Bursa’da, 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri, Afrin’de şehit olan askerler için "Vatan sevgisi" temasıyla yaptıkları resimleri vatandaşlarla buluşturdu.

Osmangazi ilçesinde bulunan 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri, Afrin ve 15 Temmuz şehitleri için ellerine aldıkları boya fırçaları ile "Vatan Sevgisi" adı altında resim sergisi düzenledi. Toplam 300 öğrencinin katıldığı resim sergisinde 300 eser vatandaşlara sunuldu. Resimlerde Afrin ve 15 Temmuzu anlatan bir çok detay gözlerden kaçmadı. Serginin bir hafta boyunca Ördekli Kültür Merkezi’nde açık olacağı öğrenildi.

23 Nisan Ortaokulu Müdüresi Nihan Toptan, "Bizler Afrin ve 15 Temmuz şehitleri için öğrencilerimizle bir çalışmas yapmak istedik. Bunun için de bir resim sergisi tasarladık. Resim sergimizde 300 öğrencimiz görev aldı. 300 resmimiz bulunmakta. Sergimiz 27 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek" dedi.

Sergiye katılan öğrenciler ise, "Bu sergiye katılmak için hepimiz çok emek verdik. Çünkü asker abilerimiz bizi korumak için sınırda canlarını veriyorlar. Biz de onlara saygı ve sevgi için bu sergiyi düzenledik" diye konuştular.