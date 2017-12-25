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Bursa'nın Gemlik ilçesi nasıl taşınacak? Belediye başkanı açıkladı....

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 15:26 | Son Güncelleme 11 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, hafta sonu yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açılırken, bu karar ilçe halk tarafından sevinçle karşılandı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz yaptığı açıklamada, "Amacımız riskli bölgeyi boşaltmak" ifadesini kullandı.

Gemlik'in üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasının önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, 696 Sayılı KHKnin Gemlike özel Geçici 25. Maddesi ile aşılmış oldu. Gemlik bu karardan sonra sağlam zeminli üst bölgelere taşınacak ve ilçe halkı deprem nedeniyle korkulu rüya görmeyecek.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Gemlik için KHK yayınlanması üzerine bugün Gemlikte kamuoyunu bilgilendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekilli İsmil Aydın, İl Başkanı Ayhan Salman ve Gemlik'in siyasi parti temsilcileri ile Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

100 bin nüfuslu Gemlik ilçesinin Belediye Başkanı Ak Parti’li Refik Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında Gemlik için tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti.

Geçici maddenin eklenmesini değerlendiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Gemlik için tarihi bir karar. İlçede bu karardan herkes çok mutlu oldu. 1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız" dedi.

Projenin hazırlandığını kaydeden Yılmaz, "Varlık içerisinde yokluk çekmeyelim. Sağlam zeminli bölgelerimize binaları yapalım diye düşündük. Ancak Gemlik denince akla zeytinde geliyor. Bizim ilçemizin her tarafı zeytin. Zeytini de korumamız gerekiyor. O açıdan projelerimizi öncelikle orman bakanlığına sunduk. Yapılan incelemelerde uygun bulundu. Daha sonra cumhurbaşkanı ve başbakanımıza onayladı. Gemlik’i yamaçlarındaki makilik alanlara bilimsel olarak orman olarak muhafazasından fayda görülmeyen altı kayalık olan bölgelere taşıyacağız. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan inşallah Orman Bakanlığı'ndan hazineye geçecek. Buna karşılık hazine orman tesis etmek üzere takasta bulunacak. Yasa gereği ormanlık alanlar daraltılamıyor. Her ne kadar taşlık, kayalık da olsa orman olarak tescillenmiştir” diye konuştu.

Şu anda belediye olarak bin 400 konut yaptıklarını belirten Yılmaz, “Bu konutlara yaklaşık 17 bin talep oldu. Bu talebi karşılamak içinde bu projeye başlıyoruz. Vatandaşımız bu projeden karlı çıkacaktır. Gemlik’te insanlara güvenli mekanlar tesis edeceğiz. İkincisi de vatandaşımızın taşınacağı bölge daha temiz ve planlı bir alan olmuş olacak. Bütün binalar, evler deniz manzaralı olacak. Gemlik’te yaşayıp da deniz havası almayan, denizi göremeyen vatandaşlarımız, devletimizin sağladığı imkanlarla cüzi bir rakama buna sahip olacak. Bu tarihi bir projedir. Bu projede bizlerin taleplerini geri çevirmeyen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bin 400 konutluk projenin çalışmasına geçen sene başladıklarını ve bazı etapların bitmek üzere olduğunu ifade eden Yılmaz, “Nisan ayı itibariyle o bölgeye yerleşim gerçekleşecektir. 1 sene sonra ise tamamının yerleşeceğini düşünüyoruz. Orman vasfını yitirmiş olan bölgeye yapılacak binaların ise temelini yaz ayına kalmadan atarız diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde yapıların yükselmesiyle 1 sene sonra ise ikametgahların başlayacaktır" dedi

CHP ESKİ İLÇE BAŞKANI: YEREL DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Gemlik CHP eski ilçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da toplantıda söz alarak, çıkarılan KHK ile ilgili endişelerini dile getirdi. Sertaslan, çıkarılan KHK'nın 25.maddesinde yerelin devre dışı bırakıldığını belirterek, "Maddeye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında işlemler yürütülecek. Burada yerelin, yani Gemlik Belediyesinin devre dışı bırakılması da bizde endişe yaratıyor" dedi.

Sertaslan ayrıca Gemlikte riskli binaların tam tespitinin de yapılamadığına vurgu yaparak, "Bu noktada belirlenen düzenleme öncesinde bir plan hazırlandığını ve bu planın Gemliklilerin fikri alınmadan yapıldığını görmekteyiz" diye konuştu.

8 BİN KONUT YAPILACAK

KHK kapsamında Gemklik ilçesinde Manastır Mevkii’nde bulunan Cumhuriyet ve Cihatlı mahallerine ilk etapta 8 bin konut yapılması planlanıyor. Bu mevkilerde devam eden 1400 konut ile yapı sayısının 9 bin 400’e ulaşacağı belirtildi.

’GEMLİK İÇİN ÖNEMLİ KARAR’

Bu arada konuyla ilgili olarak Bursa’da açık lama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Albayrak ise alınan bu kararın yerinde olduğunu belirtip, "Gemlik gerçekten deprem riskini en fazla yaşayan ilçelerin başında geliyor. Ayrıca sahilde olmasıÿnedeniyleÿzeminde sıvılaşma riski var. Binaların çoğunun depreme dayanıklı olduğunu sanmıyorum. İlçenin sahilden taşınacak olması çok önemliydi" dedi.

KHK NELER GETİRİYOR?

Nüfusu 107 bin 139 olan Gemlik'in uzun zamandır beklediği depremselliğe yönelik yasa, 696 Sayılı KHKnin Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in 280 hektarlık üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen, zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasın önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, Gemlik'e özel yasa ile açılmış oldu.

Madde şu şekilde:

MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22inci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür." (DHA, İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
o tepeleri bir yıl önce parsel parsel toparladılar!! buraları yıkıldan sonra 2 şer katlı villalarla dolacak,daha önce burada evleri olanlar torunlarına aahhhh burada bizim de evimiz vardı diyecekler
peki sahilde evleri olan .peki sahiller ne olacak kimlere peşkeş çekilecek Gemlikliler seviniyor da dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar haberleri yok peki İstanbul u nereye taşıyacaklar orası daha büyük risk gemlik nüfus 100bin diğeri 10 milyon üstü nufus
taşı emri gelsin onu taşıyacak adam çooook biz severiz yap boz işlerini işin içinde çıkar olsun cennetin anahtarını bile dağıtırız yetmişlerdeki gibi
taşırken tarihi eserlere dikkatedin...
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