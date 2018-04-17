Bursa’nın ’gürültü’ eylem planı hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kara, demir yolu ve endüstri kaynaklı gürültünün azaltılmasına yönelik özellikle hastane, okul ve konut gibi hassas alanları içeren ve 1 milyon 854 bin kişinin maruziyetinin değerlendirildiği ‘gürültü’ eylem planını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, gürültü eylem planı hazırladı. Türkiye genelinde ‘Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nde ‘stratejik gürültü haritaları’ oluşturuldu. Projede pilot iller arasında yer alan Adana, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sakarya, Eskişehir, Erzurum, Trabzon, Sivas, Adıyaman, Elazığ ve Mersin’de ise ‘Yerleşim Yeri Gürültü Haritaları’ hazırlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de AB Destekli ‘Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi’ kapsamında karayolu ve endüstri kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlamaya başladığı ‘gürültü eylem planı’nı tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen plan, onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu.

1 milyon 854 bin kişi üzerinde değerlendirme

Çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılan 24 adet stratejik gürültü haritasında 246 kilometrekarelik yerleşim alanında 672 bin 583 hane, 222 bin 484 hassas kullanım içeren bina, 1008 okul ve eğitim binası ve 113 hastane binası için 1 milyon 854 bin kişinin gürültüden etkilenmesi değerlendirildi. Planda bazı caddelerde tek bir eylem gürültü değerlerini sınır değerler içine alabilirken, bazı caddelerde ise birden fazla eylem entegre şekilde uygulanarak gürültü değerleri sınır değerlerin içine çekildi.

Hedef, gürültüsüz bir Bursa

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, gürültü eylem planı ile Bursa’nın daha yaşanabilir olmasını sağlamak istediklerini söyledi. Açıklamasında, tüm vatandaşların ve kurumların öncelikli görevlerinden birisinin çevre duyarlılığı olması gerektiğine değinen Başkan Aktaş, daha yüksek standartlarda bir yaşam için bu konuya özel önem verdiklerini belirtti. Sürdürülebilir çevre politikası bağlamında hizmete alınan, planlanan projelerle Bursa’nın standartlarını daha da yukarıya taşımak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, bu sebeple ‘çevre, hava ve görüntü kirliliğinin yanında’ gürültü kirliliğiyle de mücadele ettiklerini ifade etti. Gürültü eylem planı ile giderek daha da kalabalıklaşan Bursa’da vatandaşlara sakin ve huzurlu, dolayısıyla daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat sunmanın peşinde olduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Hedefimiz, gürültü eylem planı ile Bursa’mızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır” dedi.

Bursa Gürültü Eylem Planı’nın hazırlanması aşamasında ilçe belediyeleri, üniversiteler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinden yetkililerin katıldığı toplantılar ve çalıştaylar düzenlendi. Bursalıların eylem planlarına katılımı amacıyla, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde ‘Çevresel Gürültü Eylem Planı Anketi’ oluşturuldu. Buradan elde edilen veriler de çalışmalara dahil edildi. Çevre düzeni planları ve imar planlarının hazırlanması aşamasında, gürültü eylem planıyla tespit edilen sonuçlar dikkate alınacak. İleride oluşabilecek gürültü problemleri büyük oranda planlama aşamasında önlenmiş olacak.