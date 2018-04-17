HABER

Bursa’nın ’gürültü’ eylem planı hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kara, demir yolu ve endüstri kaynaklı gürültünün azaltılmasına yönelik özellikle hastane, okul ve konut gibi hassas alanları içeren ve 1 milyon 854 bin kişinin maruziyetinin değerlendirildiği ‘gürültü’ eylem planını tamamladı.Büyükşehir Belediyesi, gürültü eylem planı hazırladı.

Bursa’nın ’gürültü’ eylem planı hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kara, demir yolu ve endüstri kaynaklı gürültünün azaltılmasına yönelik özellikle hastane, okul ve konut gibi hassas alanları içeren ve 1 milyon 854 bin kişinin maruziyetinin değerlendirildiği ‘gürültü’ eylem planını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi, gürültü eylem planı hazırladı. Türkiye genelinde ‘Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nde ‘stratejik gürültü haritaları’ oluşturuldu. Projede pilot iller arasında yer alan Adana, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sakarya, Eskişehir, Erzurum, Trabzon, Sivas, Adıyaman, Elazığ ve Mersin’de ise ‘Yerleşim Yeri Gürültü Haritaları’ hazırlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de AB Destekli ‘Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi’ kapsamında karayolu ve endüstri kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlamaya başladığı ‘gürültü eylem planı’nı tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen plan, onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu.
1 milyon 854 bin kişi üzerinde değerlendirme
Çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılan 24 adet stratejik gürültü haritasında 246 kilometrekarelik yerleşim alanında 672 bin 583 hane, 222 bin 484 hassas kullanım içeren bina, 1008 okul ve eğitim binası ve 113 hastane binası için 1 milyon 854 bin kişinin gürültüden etkilenmesi değerlendirildi. Planda bazı caddelerde tek bir eylem gürültü değerlerini sınır değerler içine alabilirken, bazı caddelerde ise birden fazla eylem entegre şekilde uygulanarak gürültü değerleri sınır değerlerin içine çekildi.
Hedef, gürültüsüz bir Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, gürültü eylem planı ile Bursa’nın daha yaşanabilir olmasını sağlamak istediklerini söyledi. Açıklamasında, tüm vatandaşların ve kurumların öncelikli görevlerinden birisinin çevre duyarlılığı olması gerektiğine değinen Başkan Aktaş, daha yüksek standartlarda bir yaşam için bu konuya özel önem verdiklerini belirtti. Sürdürülebilir çevre politikası bağlamında hizmete alınan, planlanan projelerle Bursa’nın standartlarını daha da yukarıya taşımak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, bu sebeple ‘çevre, hava ve görüntü kirliliğinin yanında’ gürültü kirliliğiyle de mücadele ettiklerini ifade etti. Gürültü eylem planı ile giderek daha da kalabalıklaşan Bursa’da vatandaşlara sakin ve huzurlu, dolayısıyla daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat sunmanın peşinde olduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Hedefimiz, gürültü eylem planı ile Bursa’mızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır” dedi.
Bursa Gürültü Eylem Planı’nın hazırlanması aşamasında ilçe belediyeleri, üniversiteler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinden yetkililerin katıldığı toplantılar ve çalıştaylar düzenlendi. Bursalıların eylem planlarına katılımı amacıyla, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde ‘Çevresel Gürültü Eylem Planı Anketi’ oluşturuldu. Buradan elde edilen veriler de çalışmalara dahil edildi. Çevre düzeni planları ve imar planlarının hazırlanması aşamasında, gürültü eylem planıyla tespit edilen sonuçlar dikkate alınacak. İleride oluşabilecek gürültü problemleri büyük oranda planlama aşamasında önlenmiş olacak.

Bursa’nın ’gürültü’ eylem planı hazır

Bursa’nın ’gürültü’ eylem planı hazır

Bursa’nın ’gürültü’ eylem planı hazır

Bursa’nın ’gürültü’ eylem planı hazır

Muharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olurMuharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olur
Mahkemeden Demirtaş'a son şansMahkemeden Demirtaş'a son şans
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası

Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.