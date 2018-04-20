Bursa’nın ihtiyacı nitelikli sanayi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, bu hafta Demirtaş Merkez Camii’nde kurulan Bereket Sofrası’nda vatandaşlarla buluştu. Toplantıda sanayi bölgeleriyle ilgili düşüncesini açıklayan Başkan Aktaş, nitelikli sanayiden yana olduklarını belirterek, “Bursa çok önemli bir tarım kenti. Aynı zamanda ciddi sanayi potansiyeline de sahip. İki değerimizi de korumalıyız. Bana göre, Bursa’nın standart sanayiden ziyade artı değeri yüksek sanayiye ihtiyacı var. Bunun alt yapısını hazırlamalıyız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, haftanın belirli günlerinde sabah namazından sonra vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Bursa ile ilgili taşıdıkları heyecanı anlatmak ve mahalle halkıyla istişare ederek dertlerini dinlemek istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, devlette devamlılığın esas olduğunu, hizmetlerin aksamaması gerektiğini belirtti. Devam eden projeler hakkında vatandaşlara bilgiler veren Başkan Aktaş, mevcut kaynakları verimli kullanarak daha güzel işler yapmak istediklerini ifade etti. Bursa’da görev alan yöneticilerin bu zamana kadar güzel işlere imza attığını dile getiren Başkan Aktaş, "Demirtaş Mahallesi, Bursa’nın en aktif bölgelerinden birisidir. Çok hızlı büyüdüğü için bazı sıkıntıları yaşıyor. Hareketli bir noktada bulunuyor. Devam eden çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Bursa da aynı şekilde hızlı büyüyen ve hareketli bir şehir. Bu durum avantaj sağladığı gibi dezavantaj da getiriyor. Ekonomi ve sanayi şehri olduğu için Bursa büyüyor ama sıkıntılar da ortaya çıkıyor" diye konuştu.

“Bu değerlerimizi korumalıyız”

Sanayiyle iç içe olan bir şehirde yaşadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, fabrikaları bir anda yerinden taşımanın mümkün olmayacağını, şehrin de üretimden bu kadar etkilememesi gerektiğini anlattı. Sanayi bölgelerinin şehrin dışında olmasının daha doğru olacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bursa çok verimli tarım arazileri bünyesinde barındırıyor. Bizler bu değerlerimizi korumalıyız. Bursa’nın standart sanayiden ziyade nitelikli sanayiye ihtiyacı var. Yerli otomobil fabrikası da umarım Bursa’da konuşlanır. Böylece arzu ettiğimiz sanayi hamlesi için adımlar atılır" şeklinde konuştu.

Kahvaltının ardından Başkan Aktaş, vatandaşlarla birlikte mahalleyi gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.