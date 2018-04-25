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Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 08:48 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 yıl önce inşa edilen ve şehrin kalbine adeta hançer gibi saplanan 23 katlı Doğanbey Toplu Konutları için flaş bir açıklama yaparak, "Allah ömür verirse o konutları yıkacağım" dedi.Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen Maliye Günleri etkinliğine konuşmacı olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanbey TOKİ Konutları hakkındaönemli açıklamalarda bulundu.Etkinliğe katılan öğrencilere kendi kariyer deneyimleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 yıl önce inşa edilen ve şehrin kalbine adeta hançer gibi saplanan 23 katlı Doğanbey Toplu Konutları için flaş bir açıklama yaparak, "Allah ömür verirse o konutları yıkacağım" dedi.
Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen Maliye Günleri etkinliğine konuşmacı olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanbey TOKİ Konutları hakkında
önemli açıklamalarda bulundu.
Etkinliğe katılan öğrencilere kendi kariyer deneyimleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Sunumun sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplandıran Aktaş, bir vatandaşın Doğanbey TOKİ Konutları’nın geleceği hakkındaki soruya; "Allah ömür verirse o konutları yıkacağım" şeklinde cevap verdi.
Göreve geldiği ilk günlerde bu konu hakkında açıklama yaptığını ifade eden Başkan Aktaş; "Allah bana ömür verirse o konutları yıkacağım. Ancak daha önce bu açıklamayı yaptığımda farklı tepkiler geldi. Biraz daha açık söylemek gerekirse, orada oturan vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Her şey kanun çerçevesinde olacak. Biz kafamıza göre, canımızın her çektiğini yapamayız. Ancak bu konutlar Bursa’nın siluetini bozuyor. Kentin görüntüsü değişti. Bana göre güzel bir görüntü yok. Dediğim gibi, ben bu sorunu Allah nasip ederse çözeceğim" dedi.
Başkan Aktaş, Doğanbey’de 3 bin 200 konutun bulunduğunu alanın yıkılmasıyla ilgili maliyetin 900 milyon lira civarında olacağını daha önce açıklamıştı. Aktaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yunuseli Havalimanı’nı kapatmayı düşündüğünü ifade etmesi ve sonrasındaki gelişmeler Doğanbey toplu konutlarının Yunuseli’ne taşınacağı ya da buradan elde edilecek gelirle 23 katlı binaların yıkılmasını gündeme getirmişti.

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak

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Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak
2 / 6

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak
3 / 6

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak
4 / 6

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak
5 / 6

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak
6 / 6

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak

Bursa’nın kalbine saplanan hançer yıkılacak
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