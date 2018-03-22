HABER

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:17 | Son Güncelleme

Bursa’da düzenlenen Su ve Çevre Fuarı kapılarını açtı.

Bursa’da düzenlenen Su ve Çevre Fuarı kapılarını açtı. Yetkililer, Bursa’nın yağmur yağmasa dahi ekim ayına kadar suyunun yetebileceğini ifade etti.
Network Fuarcılık, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi ile birlikte hayata geçirilen ’Su ve Çevre Fuarı ve 4. Uluslararası Bursa Su ve Çevre Kongresi’ 24 Mart tarihlerinde sona erecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, Su Vakfı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün de destek olduğu organizasyonda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Su konusu çok hassastır. Dolayısı ile suyun stratejik açıdan da çok ama çok büyük önemi vardır. Yaklaşık 1,1 milyar insan temiz içme ve kullanma suyundan mahrum. Her yıl yaklaşık 5 milyon insan su ile ilgili hastalıklardan dolayı hayatı kaybetmektedir. 2025 yılında dünya nüfusunun 3’te 1’ini şiddetli derecede su sıkıntısı çekeceği öngörülmektedir. Şehirler temiz suya daha fazla ihtiyaç duyarken daha büyük atık sorununa sorun açmaktadır. BUSKİ’de bugüne kadar çok güzel çalışmalar vardı. Bugünden sonra da daha iyilerini yapmak hayalimizdir. Bursa’da kayıp kaçak yüzde 60’lardan yüzde 20’lere kadar düştü. Bunun daha fazla düşürmek istiyoruz. Bütünşehir yasası ile 3 milyon insana planlamayı biz yapmaktayız” dedi.
Bursalıların yüreğine su serpen BUSKİ Genel Müdür Vekili Güngör Gülenç, “Son yağan yağmurlar ile barajlarımız azami seviyeye ulaştı. Hiç yağmur yağmasa dahi ekim ayının sonuna kadar Bursa’nın su sıkıntısı yoktur. Doğancı Barajı’ndan gelen tek hat 2 hata çıkarılmıştır. Geçmiş dönemlerde yaşanan su kesintileri sona ermiştir. Ayrıca 2022 yılından itibaren de Çınarcık Barajı’ndan da su verilmesi planlanmaktadır” şeklinde konuştu.
Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker ise, "Çok faydalı ve ulvi bir iş için uzun zamandır çok önemli paydaşlarımızla emek harcadık. Sizlerle bu organizasyonu buluşturduk. Bursa’nın fuar ve kongre kenti olması için herkesin isteğini görüyoruz ve bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler fuar ve kongrelerimizde tek bir kurumun aktivitesi şeklinde değil de herkesin katıldığı geniş katılımlı organizasyonlar düzenliyoruz. 3 gün boyunca toplam 70 oturumumuz olacak. 16 tane Bakanlığımızın üst düzey yetkilileri buraya geldiler, oturumları dinleyecekler, notlarını alacak ve kendi fikirlerini bizlerle paylaşacaklar. Bunlar sonucunda da inşallah ülkemiz için daha iyi adımlar atacak. 88 davetli konuşmacımız var. 4 tane yurt dışından konuşmacımız var. Kongremizde 280 uzman 511 tebliği sunacak" dedi.
Su ve çevreye dair her şeyin masaya yatırılacağı, önemli firmaların stant açacağı ve alanında uzman isimlerin konuşma yapacağı fuarda çeşitli paneller tertiplenecek.

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

1 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
2 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
3 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
4 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
5 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
6 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
7 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
8 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
9 / 9

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok

Bursa’nın sene sonuna kadar su sıkıntısı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Abdullah Ağar açıkladı! Sessiz sedasız operasyon başlatıldı

Abdullah Ağar açıkladı! Sessiz sedasız operasyon başlatıldı

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Fethullah Gülen o ülkeye gitmek istiyor!

Fethullah Gülen o ülkeye gitmek istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.