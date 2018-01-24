Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Parlakay:

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, ara transfer döneminde 3 oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, şu an için başka bir oyuncu transferi düşünmediklerini söyledi.
Parlakay, Nijeryalı Abdullahi Shehu için Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde takımı Sow, Grozav ve Shehu ile güçlendirdiklerini belirtti.
Yeni transferlere şu ana kadar bir ücret ödemediklerini aktaran Parlakay, "Şu ana kadar aldığımız futbolculara para ödemedik. 1 lira bonservis de vermedik. Bunların hepsini yaydık. Biz bu şekilde transfer yapabiliyoruz. Bursaspor bir transfer daha yapar mı? Bilmiyorum. Bizim planladığımız bazı şeyler var. Bunlar bizim istediğimiz şartlarda olursa ve hocamız onay verirse olabilir. Öncelikli ve elzem bir transfer şu an görünmüyor." dedi.
- Twumasi ve Poko'nun transfer girişimleri
Parlakay, gündemlerinde olmasına karşın transferleri gerçekleşmeyen Patrick Twumasi ilgili olarak şunları kaydetti:
"Twumasi 1 yıldır istediğimiz oyuncu. Celtic maçından önce anlaşmıştık. O gün maçta 2 gol atıp, bir asist yapınca başkanları satmaktan vazgeçti. Sonrasında Astana Kulübü Sportif Direktörü ile görüştük '3 milyon dolardan aşağı vermeyi düşünmüyoruz.' diye deklare ettiler. Biz yine de 1 milyonluk bir teklif yaptık. Astana Kulübünden '3 milyon dolardan aşağı Twumasi'yi satmayacağız.' diye resmi bir yazı gelince bu transferden vazgeçildi."
Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Poko'yu da çok istediklerini dile getiren Parlakay, şöyle devam etti:
"En son Antalya'da Kardemir Karabükspor yöneticilerini aradım. 'Poku'yu 1,5 veya 2 milyon avroya satacağız, bunun yüzde 60 veya 70'ini peşin almak istiyoruz. Yaklaşık 4 kulübün de teklifi var. Lütfen eğer teklif yapacaksanız 1 milyon altında teklif yapmayın. Yaparsanız değerlendiremeyiz.' dediler. Sonra Poko'nun menajeri Antalya'ya geldi. Vereceğimiz rakamı söyledik. Poko'nun da Bursaspor'u istediğini söyledi. Karabük tarafını bizim çözmemizi istedi. Ne yazık ki Poku'yu Göztepe aldı. Poko transferi de bundan dolayı olmadı."
- "Umarım en kısa zamanda gidecektir"
Parlakay, ligin ikinci yarısında kadroda düşünmedikleri Merter Yüce'nin hala kendisine bir takım bulamadığını kaydetti.
Merter'in gitmeme sebebinin tamamen kendisi olduğunu belirten Parlakay, "Talip de vardı. Antalya kampındayken kulübü federasyona şikayet etti. Görüşmelerimizde bunu menajerinin yaptığını Bursaspor ile arasında bu şeylerin problem olmayacağını söyledi. Kendisi şu an Vakıfköy'de. Takım içinde düşünmediğimiz oyuncu. Umarım en kısa zamanda gidecektir." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin "Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Pablo Martin Batalla ile sözleşmesinin uzatılması konusunda bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna Parlakay, şu yanıtı verdi:
"Pablo ile devre arası bitiminde Arjantin'e gideceği gece kısa görüşme yaptım. Onun hayalleri ve hedefleri var. Futbolu, takımı, özel hayatı görüştük. 'Ben ülkeme gidip futbol yaşantımı mahalle takımımda kendi arkadaşlarımla oynayıp hayalimi gerçekleştirmek istiyorum.' dedi. Ben 'Bu konuşmamızın devam olacak' diye söylediğimde o da 'Tabii olacak' dedi. Şu an son durum bu."
(AA)
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