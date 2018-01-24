Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Parlakay:

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, ara transfer döneminde 3 oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, şu an için başka bir oyuncu transferi düşünmediklerini söyledi.

Parlakay, Nijeryalı Abdullahi Shehu için Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde takımı Sow, Grozav ve Shehu ile güçlendirdiklerini belirtti.

Yeni transferlere şu ana kadar bir ücret ödemediklerini aktaran Parlakay, "Şu ana kadar aldığımız futbolculara para ödemedik. 1 lira bonservis de vermedik. Bunların hepsini yaydık. Biz bu şekilde transfer yapabiliyoruz. Bursaspor bir transfer daha yapar mı? Bilmiyorum. Bizim planladığımız bazı şeyler var. Bunlar bizim istediğimiz şartlarda olursa ve hocamız onay verirse olabilir. Öncelikli ve elzem bir transfer şu an görünmüyor." dedi.

- Twumasi ve Poko'nun transfer girişimleri

Parlakay, gündemlerinde olmasına karşın transferleri gerçekleşmeyen Patrick Twumasi ilgili olarak şunları kaydetti:

"Twumasi 1 yıldır istediğimiz oyuncu. Celtic maçından önce anlaşmıştık. O gün maçta 2 gol atıp, bir asist yapınca başkanları satmaktan vazgeçti. Sonrasında Astana Kulübü Sportif Direktörü ile görüştük '3 milyon dolardan aşağı vermeyi düşünmüyoruz.' diye deklare ettiler. Biz yine de 1 milyonluk bir teklif yaptık. Astana Kulübünden '3 milyon dolardan aşağı Twumasi'yi satmayacağız.' diye resmi bir yazı gelince bu transferden vazgeçildi."