Bursaspor liderden çekinmiyor

Son Güncelleme 17 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 17:03 |17 dakika önce

- Teknik direktör Le Guen: - "Ligin başından beri üst sıralarında olan takımlara karşı galibiyet alamadık. Umuyorum iyi bir oyunla bu haftadan itibaren bunu başaracağız" - "Devamlı taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. İnanın bana, çalışırken, işimi yaparken devamlı aklımda bu düşünce var"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'de 21 Ocak Pazar günü sahalarında yapacakları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Ligin başından beri üst sıralarında olan takımlara karşı galibiyet alamadık. Umuyorum iyi bir oyunla bu haftadan itibaren bunu başaracağız." dedi. Fransız çalıştırıcı Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in ikinci yarısına sahalarında lider Medipol Başakşehir ile yapacaklarımaçla başlayacaklarını söyledi. Kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini dile getiren Le Guen, "İyi bir karşılaşma çıkartıp güzel bir sonuç almak istiyoruz. Ligin başından beri, üst sıralarında olan takımlara karşı galibiyet alamadık. Umuyorum iyi bir oyunla bu haftadan itibaren bunu başaracağız." diye konuştu. Le Guen, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin transfer çalışmalarında bir değişikliğe neden olup olmadığı yönündeki soruya, "Artık kupadan elenmiş olduğumuzu bu dakikadan itibaren hesaba katmamız gerekiyor. Daha az maç oynayacağız. Dolayısıyla bugün itibarıyla yalnızca bir transfer daha yapmamız bizim için yeterli olacaktır yolun geri kalanı için." karşılığını verdi.

Avrupa kupalarına katılım yolunda ellerinde sadece ligin kaldığını vurgulayan Le Guen, sezon başından beri hedeflerinin, ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymak olduğunu belirtti. Le Guen, lig üzerinden Avrupa kupalarına katılımın zor olduğunu en başından beri bildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Puan cetvelinde 9'uncu sıradayız. Daha iyi bir duruma neden gelmeyelim ve tırmanışımızı sürdürmeyelim. Tabii ki bunları yapabiliriz. Üst sıralara çıkabiliriz. Neden olmasın. Lig başlarken öncelikli hedefimiz, lig tablosunun ilk yarısında, ilk bölümünde, ilk yüzde 50'sinde kendimize yer bulabilmekti. Şu an için bunu sağlamış bulunuyoruz. Üstüne koyarak devam eder ve belki de hemen ligin en iyi takımlarının altındaki pozisyonlara tırmanabiliriz." - "Bursa'da çalışıyor olmaktan çok memnunum" Bursaspor'da olmaktan memnun olduğunu da dile getiren Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursa'da çalışıyor olmaktan çok memnunum. Çok güzel karşılandım, güzel ağırlanıyorum burada. Ben de devamlı taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. İnanın bana çalışırken, işimi yaparken devamlı aklımda bu düşünce var. Her maç inanılmaz bir destek ortaya koyuyorlar. Eminim ki onlar ortaya koyduğumuz çalışmayı hissediyorlar.Son maçtan örnek vermemiz gerekirse 1-0 geriye düştük ama büyük bir savaşma ruhu göstererek, maçta yeniden öne geçtik. Belki sonucu almamıza yetmedi ama takımın ne kadar savaştığını görüyorlar, hissediyorlar diye tahmin ediyorum. Bence buradaki hedeflerimden bir tanesi takımla taraftarımız arasındaki ilişkinin pozitif bir şekilde yürümesini sağlamak."