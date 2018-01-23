Bursaspor'da transfer

Bursaspor, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen, savunma ve orta sahada görev yapabilen 24 yaşındaki Abdullahi Shehu ve kulübüyle anlaşma sağladı.
Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Nijerya Milli Takımında da forma giyen başarılı oyuncu Abdullahi Shehu'nun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Açıklamada, oyuncunun tanıtımı için yarın Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
(AA)
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