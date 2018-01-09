Bursaspor'da transfer çalışmaları

Ay, ara transfer dönemi için kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne alarak hareket ettiklerini dile getirerek, "Hocamızla yaptığımız görüşmede kupa maçına kadar 1-2 oyuncuyu kadromuza katma kararı aldık. Bunun için çalışıyoruz. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. En kısa sürede onları takıma dahil etmenin hesaplarını yapıyoruz." diye konuştu.

Kendisinin de kampa giderek birkaç gün takımla birlikte olduğunu vurgulayan Ay, burada takıma dahil edilmesi planlanan oyuncular ve takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili teknik direktör Paul Le Guen ile görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, teknik direktör Paul Le Guen ile yaptıkları görüşmede Gençlerbirliği ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçına kadar 1-2 oyuncuyu kadrolarına katma kararı aldıklarını söyledi.

"Her gün farklı bir söylenti çıkıyor. Yok onu alıyoruz yok bunu satıyoruz. Öncelikle şunu belirteyim; hiçbir oyuncumuz için bize gelen resmi bir teklif yok. Bunu herkes iyi bilsin. Son olarak Ekong ile ilgili haberler çıktı. Yeniden söylüyorum bize gelen resmi bir teklif yok. Transferlerle ilgili ortalıkta bilgi kirliliği var. Benden ve kulüpten bir açıklama yapılmadığı sürece kimse söylentilere inanmasın. Bize yararlı olacağına inandığımız oyuncuları kadromuza dahil edeceğiz. Kimse bu konuda endişe etmesin. İstediğimiz oyuncularla ilgili tekliflerimizi de yaptık. Tekliflerimize yanıtları bekliyoruz."

- Ay, Koç Holding yöneticileriyle görüştü

Ali Ay, kulübe maddi gelir sağlanması yönünde Koç Holding yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Ay, yaptığı açıklamada, geçen haftalarda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile İstanbul'da yemekli toplantıda bir araya geldiklerini hatırlattı.

Ali Koç ile Bursaspor'a yönelik sponsorluk anlaşması yapılması konusunda bir fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ay, "Bu toplantının ardından bugün Koç Holding yöneticileriyle Özlüce Tesisleri'nde bir toplantı yaptık. Çeşitli konuları birlikte görüştük. İşbirliği konusunda yararlı bir görüşme oldu. Amacımız Bursaspor'a maddi gelir kaynakları sağlamak. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut adımlar atılacağını umuyoruz." dedi.

Ay, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın isim hakkıyla ilgili birkaç önemli firmayla görüşmeler yaptıklarına da vurgu yaparak, yakın zamanda güzel sonuçlar alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

(AA)