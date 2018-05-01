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Bursasporlu bir grup taraftar umreye uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Taraftar grubu "Teksas" üyesi 110 kişi, umreye gitti

Bursasporlu taraftar grubu "Teksas" üyesi 110 kişi, umreye uğurlandı.

Umreye gidecek taraftarlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Doğanbey Katlı Otopark önündeki alanda toplandı.

Uğurlama törenine katılan Bursa Valisi İzzettin Küçük, 110 kişinin 12 günlük yolculuğa çıktığını söyledi.

Hayattaki en anlamlı ve değerli yolculuğun Allah'ın evine yapılan yolculuk olduğunu ifade eden Küçük, "Kardeşlerimiz Allah'ın evini Beytullah'ı ziyaret edecekler. Peygamber Efendimizin metfun olduğu Mescid-i Nebevi'yi, onun yaşadığı yerleri ziyaret edecekler ve orada 12 gün boyunca çok değerli vakit geçirecekler. Onun için bir araya geldik. Allah yolculuklarını mübarek etsin. Güle güle gitsinler, güle güle gelsinler inşallah. Allah ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Küçük, umre organizasyonunda emeği geçen Osmangazi Belediyesine, İhsan Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneğine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kur-an'ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra aileleriyle helalleşen yolcular, otobüse binerek umreye gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Uğurlama törenine, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor taraftar Teksas umre

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