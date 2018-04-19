Bursa'ya şehit ateşi düştü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun Bursa'daki baba ocağına ateş düştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Dermeşkanlı Köyü'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit oldu. Şehit Çobanoğlu'nun acı haberi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde oturan Sevim-Cüneyt Çobanoğlu çiftine verildii. Bursa Garnizon Komutanı Ahmet Hacıoğlu ve askeri yetkililer tarafından verilen şehadet haberinin ardından ailenin bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı. Eşi Yasemin ile 6 ay önce evlendiği belirlenen şehit Çobanoğlu'nun 5 kardeşten 2'ncisi olduğu öğrenildi. 6 aylık evli oÇobanoğlu'nun evli olduğu öğrenildi.
Şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun yarın Mihraplı Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.
FOTOGRAFLI
Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Rahip Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulanır
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum