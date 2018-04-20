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Bursa'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 00:03 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun Bursa'daki baba ocağına ateş düştü.  Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Dermeşkanlı Köyü'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit oldu.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun Bursa'daki baba ocağına ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Dermeşkanlı Köyü'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit oldu. Şehit Çobanoğlu'nun acı haberi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde oturan Sevim-Cüneyt Çobanoğlu çiftine verildii. Bursa Garnizon Komutanı Ahmet Hacıoğlu ve askeri yetkililer tarafından verilen şehadet haberinin ardından ailenin bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı. Eşi Yasemin ile 6 ay önce evlendiği belirlenen şehit Çobanoğlu'nun 5 kardeşten 2'ncisi olduğu öğrenildi. 6 aylık evli oÇobanoğlu'nun evli olduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun yarın Mihraplı Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

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