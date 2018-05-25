Bursa'yı sağanak vurdu (2)

5 AYRI BÖLGEDE HEYELAN

Sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu'nda ki çalışmalar devam ediyor. Beş ayrı bölgede heyelan yaşandığını söyleyen yetkililer, sel sularına kapılan birçok aracın hasar gördüğünü yolda kalan sürücülerin ise iş makineleri ile kurtarılmaya çalışıldığını açıkladı.

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