Bursa'yı sağanak vurdu (4)

YOLLAR KAPANDI

Sağanak nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu'ndaki çalışmalar devam ediyor. Bursa-Orhaneli Karayolu üzerindeki Gümüştepe mevkiindeki yol ise trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, yolun sabaha kadar kapatıldığını belirtirken, ayrıca bölgeye ambulans da sevk edildi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de bölgeye geldi. Jandarma ekiplerinden bilgi alan Vali İzzettin Küçük, incelemelerde bulundu.

VALİ İZZETTİN KÜÇÜK: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Bölgede 3 ayrı noktada büyük bir heyelan olduğunu belirten Vali Küçük, "Hemen müdahale edildi. AFAD ekipleri, karayolları ekipleri, belediye ekiplerimiz de burada. Yağmur yağmadığı takdirde sabaha kadar yolu açmış olacağız. Şu an can kaybı yok, yaralı yok. Allah beterinden korusun diyorum. Geçmiş olsun. Maddi hasarlar var, gömülen araçlar, kamyonlar var. Bazı köylerimizde tahrip olan birkaç bina var. Köyde mahsur kalan hiç kimse yok. Ulaşılamayan bir köy de yok. Buradaki yağmur, aralıksız uzun süreli yağdı ve şiddetli yağdı. Heyelana ve derenin taşmasına neden oldu. Şu anda hadise budur" ifadelerini kullandı.

